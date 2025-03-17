Semih Saygıner 2025 PBA Dünya Şampiyonu oldu

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'de düzenlenen 2025 PBA Dünya Şampiyonası'nda Türk bilardosunun iki efsane ismi finalde karşı karşıya geldi.

Bu arada iki Türk sporcunun finalde mücadele etmesi, uluslararası bilardo camiasında yankı uyandırdı.