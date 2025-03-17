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Semih Saygıner 2025 PBA Dünya Şampiyonu oldu

Semih Saygıner 2025 PBA Dünya Şampiyonu oldu

20:4717/03/2025, Pazartesi
AA
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4 seti kazanan Semih Saygıner 4-1'lik skorla şampiyonluğu elde etti.
4 seti kazanan Semih Saygıner 4-1'lik skorla şampiyonluğu elde etti.

Güney Kore'deki Profesyonel Bilardo Ligi (PBA) Dünya Şampiyonası finalinde Semih Saygıner, Lütfi Çenet'i yenerek şampiyon oldu.

Milli bilardocu Semih Saygıner, Güney Kore'deki Profesyonel Bilardo Ligi (PBA) Dünya Şampiyonası finalinde Türk bilardo sporcusu Lütfi Çenet'i yenerek şampiyon oldu.


Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'de düzenlenen 2025 PBA Dünya Şampiyonası'nda Türk bilardosunun iki efsane ismi finalde karşı karşıya geldi.


Semih Saygıner, finalde Lütfi Çenet'i 4-1'lik skorla mağlup ederek PBA dünya şampiyonu ünvanını kazandı.


Bu arada iki Türk sporcunun finalde mücadele etmesi, uluslararası bilardo camiasında yankı uyandırdı.




#Semih Saygıner
#Bilardo Ligi (PBA) Dünya Şampiyonası
#Türkiye Bilardo Federasyonu

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