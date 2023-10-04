Şenol Güneş: Gedson Fernandes ve Mert Günok aramızda olmayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konferans Ligi'nde oynanacak olan Lugano maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, Gedson Fernandes ve Mert Günok'un bu karşılaşmada ve hafta sonu oynanacak olan İstanbulspor maçında olmayacağını açıkladı. Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





"Bu maçın önemini biliyoruz"

"Konferans Ligi'ndeki ilk maçta, rakip bizden oyun olarak daha üstün olmasına rağmen berabere kaldık. Rakibimiz de berabere kaldık. Yarınki maçın önemini biliyoruz. Liderlik savaşı verebilmek için Lugano maçını geçmeliyiz."





"Ayağa kalkacağız"

Yeniden ayağa kalkacak bir takımız. Bunu gösterecek gücümüz var. Bu ortamda taraftarımızın da zaman zaman psikolojik direnci düşüyor. Onların beklediği coşkulu ve kazanan takımı göstermek zorundayız. Lugano karşısında bunu bekliyorum





"Fernandes ve Mert yok"

"Gedson'un son antrenmanda bileği döndü. Yarın ve pazar günü aramızda olmayacak. Mert Günok da önümüzdeki iki maç aramızda olmayacak. Ayağında güçsüzlük var."





"Üst seviyede"

"Alex Oxlade-Chamberlain, 8-10'u yapabilecek bir oyuncu. Kariyer ve yetenek olarak üst seviye ama oyundaki fiziksel verimliliği de üst seviye olduğu zaman çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yarın da öyle bir oyununu bekliyorum."





"Onana için olumsuz bir düşüncemiz yok"

"Onana bizim ön libero olarak düşündüğümüz bir oyuncuydu. Onana, kesiciliğiyle ön plana çıktığı için yaptığımız bir transfer. Uyum dönemi oldu ve bir dalgalanma geçirdi. Yok olacağını düşünmüyorum, oynamasını bekliyorum. Olumsuz bir düşüncemiz yok. Genç ve çalışıyor. Aşama kaydedince oynayacağını düşünüyorum."



























