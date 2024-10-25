Şenol Güneş'in derbi planı

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in hafta boyunca rakibin maçlarını izleyerek analiz çıkardığı kaydedildi. Göztepe'nin özellikle ani çıkışlarla ve hızlı isimlerle sonuca gittiğini belirleyen teknik heyet, takımdan blokların birbirine yakın oynamasını ve sürekli yardımlaşılmasını istedi. Bunun yanından rakip defansın savunma arkasına atılan toplarda sıkıntı yaşadığı da belirlendi. Trabzonsporlu futbolcular, ileri uçta oynayacak Banza'yı düzenli olarak besleyerek rakip defansın arkasına sarkmasını sağlayacak. Banza dahil forvet hattında yer alan futbolcular sabit kalmadan sürekli hareket ederek rakip defansın dengesini bozacak.

Trabzonspor açısından Göztepe maçı 3 puanın ötesinde bir anlam daha taşıyor. Süper Lig'de bir sonraki hafta 3 Aralık'ta sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak bordo-mavililer, derbiye kayıpsız çıkmak istiyor. Şu anda ligde 12 puanla 7. sırada bulunan Trabzonspor, Göztepe maçı ve Fenerbahçe derbisinden sonra puanını 18'e çıkarmayı hedefliyor. Karadeniz ekibi, alınacak 2 galibiyetle sıralamadaki yerlerinin de daha yukarıda olacağını düşünüyor. Göztepe ile aynı puanda olan Fenerbahçe'nin ise 5 puan gerisinde bulunan Trabzonspor, alacağı 2 galibiyetle hem seri yakalamak istiyor hem de ligdeki durumunu değiştirmeyi planlıyor.