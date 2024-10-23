Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor ikinci bölgede arayışını sürdürüyor

Trabzonspor ikinci bölgede arayışını sürdürüyor

Ali Kemal Yazıcı
09:1723/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor
Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor

Trabzonspor Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavili takımda, bu mücadele öncesinde ikinci bölgede arayış devam ediyor.

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor, gözünü 10. haftada oynanacak olan Göztepe maçına çevirmiş durumda. Bu karşılaşma öncesinde bordo mavili takımda, orta saha için arayış devam ediyor.


Takım savunması değişmeyecek

Hafta sonu deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da Teknik Direktör Şenol Güneş, Savic ile Denswil ile Batagov’un sakatlıklarının düzelmemesi nedeniyle takım savunmasında değişikliğe gitmeyecek.


Trabzonspor ikinci bölgede arayışını sürdürüyor

Taktik antrenmanlarında Malheiro, Mendy, Lundstram ve Eren Elmalı dörtlüsünü değişmeyen tecrübeli teknik adam ikinci bölgede arayışlarını sürdürüyor. Bu bölgede Okay, Ozan, Bardhi, Serdar Saatçi, Cham ve Umut Güneş ile yakından ilgilenen Teknik Direktör Güneş, maç gününe kadar bu bölgede arayışlarını sürdürecek.




#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#Göztepe

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
412 Nerenin Alan Kodudur? 0412 Telefon Kodu Hangi Şehrin?