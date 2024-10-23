Trabzonspor ikinci bölgede arayışını sürdürüyor

Trabzonspor Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavili takımda, bu mücadele öncesinde ikinci bölgede arayış devam ediyor.
Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor, gözünü 10. haftada oynanacak olan Göztepe maçına çevirmiş durumda. Bu karşılaşma öncesinde bordo mavili takımda, orta saha için arayış devam ediyor.
Hafta sonu deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da Teknik Direktör Şenol Güneş, Savic ile Denswil ile Batagov’un sakatlıklarının düzelmemesi nedeniyle takım savunmasında değişikliğe gitmeyecek.
Taktik antrenmanlarında Malheiro, Mendy, Lundstram ve Eren Elmalı dörtlüsünü değişmeyen tecrübeli teknik adam ikinci bölgede arayışlarını sürdürüyor. Bu bölgede Okay, Ozan, Bardhi, Serdar Saatçi, Cham ve Umut Güneş ile yakından ilgilenen Teknik Direktör Güneş, maç gününe kadar bu bölgede arayışlarını sürdürecek.