Trabzonspor yenilmezliğini sürdürdü

Trabzonspor, geçen sezon 35. haftadaki Samsunspor maçının ardından oynadığı 3 maçı da galibiyetle kapattı, bu sezon da 8 hafta sonunda 2 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Bordo-mavili takım, böylelikle söz konusu dönemdeki 11 lig maçında 5 galibiyet, 6 beraberlik alarak yenilgi görmedi.





İç sahada 191 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, Papara Park'ta ise 191 gündür mağlubiyet yaşamıyor. En son geçen sezon 12 Nisan'da sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, 32. haftada oynanan bu karşılaşmanın ardından sahasında 7 karşılamada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.





Yenilgisiz Güneş

Trabzonspor, ligin üçüncü haftasında göreve gelen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde rakiplerine hiç 3 puan vermedi. Bordo-mavililer, Şenol Güneş yönetiminde ligde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik alarak 10 puan kazandı.





İç sahada golcü

Trabzonspor, ligde 8 maç sonunda attığı 8 golün 7'sini iç sahada kaydetti. Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş ve RAMS Başakşehir maçlarında birer, Bellona Kayserispor maçında 2, TÜMOSAN Konyaspor maçında da 3 gol kaydetti. Karadeniz ekibi, deplasmanda tek golü ise Atakaş Hatayspor maçında attı.











