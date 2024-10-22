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Trabzonspor'da Göztepe maçı mesaisi başladı

Trabzonspor'da Göztepe maçı mesaisi başladı

16:1222/10/2024, Salı
IHA
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Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor'da gözler Göztepe maçına çevrildi. Bordo mavili takım ligin 10. haftasında Göztepe ile karşılaşacak.


Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.


Bordo-mavililer, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek.


#Trabzonspor
#Süper Lig
#Göztepe

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