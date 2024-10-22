Fırtına kaleye duvar ördü

Ligde ilk 8 maçında 6 gol yiyen bordo-mavililer, son 11 sezon içinde en az gol yediği dönemi yaşararak maç başına 0,75 ortalama elde etti.

Karadeniz ekibi, en son 2013-2014 sezonunda yine kalesinde 6 gol görmüştü.

Bordo-mavililer, bu sezon 5 gol yiyen Beşiktaş'ın ardından ligde en az gol yiyen ikinci takım konumunda da bulunuyor.