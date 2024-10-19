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Trabzonspor 1-0 Başakşehir (Maç Özeti - Video)

Trabzonspor 1-0 Başakşehir (Maç Özeti - Video)

Haber Merkezi
17:5719/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
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Trabzonsporlu oyuncuların gol sevinçleri
Trabzonsporlu oyuncuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Edin Visca kaydetti. Trabzonspor-Başakşehir maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırladı. Mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazandı. Bordo- mavili takıma galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Edin Visca kaydetti.


Bu skorla beraber Trabzonspor puanını 12'ye yükseltti. Başakşehir ise 14 puanda kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.


Trabzonspor-Başakşehir maç özeti

22. dakikada Draguş'un şutunda savunmadan dönen topu Cham, Visca'nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.


28. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Malheiro'nun şutunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.


40. dakikada Cham'ın ortasında ceza alanı içinde Lundstram'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.


Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.



62. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde yakın mesafeden Piatek'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.


68. dakikada Uğurcan Çakır'ın pasında topu Cham'dan alan Piatek'in ceza yayı hemen gerisinden şutunda, top üsten auta çıktı.


80. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Mendy'in kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer yatarak iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.


90+1. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Visca'nın vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer'in müdahale etmeye çalıştığı top filelerle buluştu: 1-0


90 2. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Bardhi, topu Ozan Tufan'a aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.


Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.


Edin Visca'nın Başakşehir'e attığı golü izle



Trabzonspor 1-0 Başakşehir maç özeti izle




#Trabzonspor
#Başakşehir
#Süper Lig

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