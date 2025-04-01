Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Serdal Adalı'dan takıma tebrik

Serdal Adalı'dan takıma tebrik

15:421/04/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Başkan Serdal Adalı, Solskjaer ile birlikte mangal başına geçti.
Başkan Serdal Adalı, Solskjaer ile birlikte mangal başına geçti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı takım ve teknik heyetle bayramlaştı. Başkan Adalı, Galatasaray’ı mağlup ederek camiaya çifte bayram yaşatan takımı tebrik etti.

Beşiktaş’ta bayramlaşma töreni; Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip, futbolcular ve ailelerinin katılımıyla BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirildi.


Yönetim üyeleri Mustafa Mollaoğlu, İbrahim Şafak Sağlam ile Selahattin Solmaz da bayramlaşma töreninde yer aldı.


Bayramlaşma töreninde konuşan Adalı, Galatasaray’ı mağlup ederek camiaya çifte bayram yaşatan takımı tebrik etti ve siyah-beyazlılara Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Göztepe maçında başarılar diledi.





#Beşiktaş
#Serdal Adalı
#Ole Gunnar Solskjaer

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 ek gösterge düzenlemesi ile maaş miktarları artacak! Birinci derece memura yeni haklar...