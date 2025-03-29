Trendyol Süper Lig 29. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kara-kartal, 2-1 kazandı.





Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Rafa Silva ile 66. dakikada Gedson Fernandes attı. Sarı-kırmızılıların tek golünü 45. dakikada Lucas Torreira kaydetti.





İki takım 10 kişi tamamladı

Galatasaray'da Frankowski 36. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Beşiktaş'ta ise Semih Kılıçsoy, 90+7. dakikada VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.





Yenilmezlik serileri sona erdi

Galatasaray, bu mağlubiyetle Süper Lig'de 28 maç sonra yenilmiş oldu. Galatasaray'ın bu maç öncesinde son yenilgisi ise 2023-2024 sezonunun 37'nci haftasında Fenerbahçe'ye karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetti.

Son 25 dış saha maçını da kazanan sarı-kırmızılar, deplasmandaki son yenilgisini 2023-2024 sezonunun 12'nci haftasında oynanan Hatayspor maçında almıştı. Beşiktaş maçını da kaybeden Galatasaray, 25 maç sonra bir maçta yenilgi yüzü gördü.





Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 47 yaparak 4. sırada yer aldı. Ligde ilk yenilgisini yaşayan Galatasaray ise 71 puanla liderliğini sürdürdü.





Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki haftayı bay geçecek. Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.





Maçtan önemli dakikalar:

4' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Arthur Masuaku'nun ceza alanına gönderdiği ortasıa yükselen Gedson Fernandes'in kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

23' Mario'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Rafa Silva, hızla ilerleyerek ceza alanına giriyor ve Davinson Sanchez'i ekarte ederek sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0.

29' Pozisyonun devamında Ernest Muci'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geldi.

36' Galatasaray 10 kişi! Frankowski, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.

45' Abdülkerim Bardakcı'nın pasıyla topla buluşan Lucas Torreira, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutuyla meşin yuvarlağı Mert Günok'un sağından üst köşede ağlarla buluşturmayı başardı.

İKİNCİ YARI

46' Eren Elmalı'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Victor Osimhen'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

53' Rafa Silva'nın pasıyla topla buluşan Gedson Fernandes'in ceza yayından yaptığı vuruşta Abdülkerim Bardakcı'ya çarpan top kornere çıktı.

66' Joao Mario'nun ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta topla buluşan Gedson Fernandes, yakın mesafeden gelişine yaptığı düzgün vuruşla topu Fernando Muslera'nın yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 2-1.

79' Milot Rashica'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Fernando Muslera topu uzaklaştırmayı başardı.

90' Beşiktaş 10 kişi kaldı. Semih Kılıçsoy'un, Davinson Sanchez'e arkadan yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Yasin Kol, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek Semih Kılıçsoy'u direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.





BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇ SONUCU





BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

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Maçtan notlar:

Ole Gunnar Solskjaer'in ilk derbisi

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray karşısında ilk derbi maçına çıktı ve galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin başındaki ilk sınavına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkan Norveçli teknik adam, 11 maçta kulübede yer aldı. Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde eden Solskjaer, 1 beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşadı.

Jonas Svensson ilk 11'e döndü

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Jonas Svensson, iki maç sonra ilk 11'de yer aldı. Sakatlığı nedeniyle ligde oynanan Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor mücadelelerinde forma giyemeyen Svensson, Galatasaray derbisine ilk 11'de başladı. Siyah-beyazlılar, Norveçli futbolcunun oynamadığı söz konusu iki müsabakayı da kaybetmişti. Tecrübeli oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkarken 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.





Jakobs, Sallai ve Jelert kadroya alınmadı

Teknik direktör Okan Buruk, yabancı futbolcular Ismail Jakobs, Roland Sallai ve Elias Jelert'i maç kadrosuna yazmadı. Buruk, sakatlıktan yeni çıkan ve hazır olmayan Senegalli sol bek Jakobs'un yanı sıra ağrıları bulunan Macar kanat oyuncusu Sallai ile Danimarkalı sağ bek Jelert'i derbinin kadrosuna almadı. Tecrübeli teknik adam, ayrıca genç oyuncular Efe Akman, Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz'ü de maç kadrosuna dahil etmedi.





Eski hakem Urs Meier, Tüpraş Stadı'nda

Beşiktaş Kulübü, İsviçreli eski hakem Urs Meier'i Galatasaray derbisini gözlemlemesi için İstanbul'a getirdi ve karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.





Dolmabahçe kapalı gişe

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı taraftarlar tüm stadı doldurdu. Beşiktaşlı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldururken, maç öncesinde takımlarına destek verdi.

















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