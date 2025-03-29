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Galatasaraylı yıldızdan Beşiktaş'a olay gönderme: 'Puan farkı 25 oldu'

Galatasaraylı yıldızdan Beşiktaş'a olay gönderme: 'Puan farkı 25 oldu'

23:0229/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yunus Akgün
Yunus Akgün

Galatasaray derbi karşılaşmasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Yenilgi sonrası sarı-kırmızılıların yıldız ismi yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 29. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılıların yıldız ismi Yunus Akgün, flaş röportajda göndermede bulunurken taraftarına şampiyonluk mesajı verdi.


Yunus Akgün'ün öne çıkan açıklamaları şöyle:
'Mayısta şampiyon olacağız'

"Aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar. Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız."


'Puan farkı 25 oldu'

"Beşiktaş'ı tebrik ederim Türkiye'nin en büyük takımlarını yendiler. Puan farkı 25 oldu yanılmıyorsam. Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız."





#Galatasaray
#Beşiktaş
#Yunus Akgün
#Trendyol Süper Lig

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