Spor İran Milli Takımının yıldızı Fenerbahçeli olduğunu açıkladı
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İran Milli Takımı'nın yıldızı Fenerbahçeli olduğunu açıkladı

İran Milli Takımı, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Galler'i 2-0 mağlup etti. Galibiyet sonrasında açıklamalarda bulunan takımın golcü oyuncusu Serdar Azmoun, Türkiye'yi çok sevdiğini ve Fenerbahçeli olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Serdar Azmoun hangi takımda oynuyor? Serdar Azmoun Türk mü?
İran Milli Takımı

İran'ın Galler'i 2-0 yendiği maçtan sonra TRT Spor'a konuşan Serdar Azmoun, Türkmen olduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Açıklamalarını Türkçe yapan Azmoun, Bayer Leverkusen için mücadele ettiğini ve Fenerbahçeli olduğunu açıkladı. Golcü oyuncu, sarı lacivetli kulüple önceki dönemlerde temas kurduklarını da belirtti.

  • Serdar Azmoun, İran Milli Takımı formasıyla çıktığı 65 maçta 41 gol attı.
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