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Sergej Jakirovic: Kolay bir maç olmadı

Sergej Jakirovic: Kolay bir maç olmadı

17:0723/02/2025, Pazar
AA
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Sergej Jakirovic, Kayserispor'un başında çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Sergej Jakirovic, Kayserispor'un başında çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Göztepe'yi 1-0 yenen Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, çok önemi bir galibiyet aldıklarını ve kazandıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jakirovic, oyuncularının sahada kazanmak için her şeylerini ortaya koyduğunu belirtti.


Maçın soğuk bir havada oynandığına dikkati çeken Jakirovic, "Kolay bir maç olmadı. Oldukça soğuk bir havada oynandı. Buna rağmen oyuncularımız oldukça iyi bir mücadele gösterdi" dedi.

Sergej Jakirovic maç sonu taraftara üçlü çektirdi.

"Uzun topu iyi savunduk"

Göztepe'nin uzun toplarla hücuma çıktığını bildiklerini ve buna göre önlem aldıklarını ifade eden Jakirovic, şunları kaydetti:


"Rakibimizin belli bir oyun yapısı var. Uzun top oynayan bir takım. Bugün de bunu yaptılar. Uzun top atıp ikinci topu da almaya çalıştılar. Ama biz uzun topu iyi savunduk. Kazandığımız toplarla hızlı kontra ataklarla çıkmaya gayret ettik. Bunlardan bir tanesinde de rakibi cezalandırdık. Golden sonra Nazon ile önemli bir fırsat yakaladık, ondan yaralanamadık. Maçın sonuna doğru biraz savunma yapmak zorunda kaldık. Rakip üzerimize geldi. Bugün aldığımız 3 puandan dolayı çok mutluyum."





#Süper Lig
#Kayserispor
#Sergej Jakirovic
#Göztepe

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