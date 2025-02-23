Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor, sezonun dikkat çeken takımı Göztepe'yi tek golle mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Kayserispor-Göztepe maçının özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Duckens Nazon kaydetti.
Avrupa hedefi olan Göztepe, bu mağlubiyetle 35 puanda kaldı. Küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor ise puanını 24'e yükseltti.
31. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Nazon'un ilk rakibini geçtikten sonra şutunda, savunma yatarak kaleye yönelen topu uzaklaştırdı.
38. dakikada Göztepe savunmasının uzaklaştırdığı topu önünde bulan Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
44. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Cardoso'nun şutunda, top direkten döndü. Meşin yuvarlağı iyi takip eden Nazon altıpas üzerinde topu ağlarla buluşturdu: 1-0
Maçın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
51. dakikada Djalma sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde Matsuki’nin vuruşunda kaleci Bilal topu kurtardı.
55. dakikada Cardoso’nun sağ kanattan savunmanın arkasına doğru attığı topu alan Nazon’un vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
60. dakikada sağ kanattan ilerleyen Ogün’ün, ceza sahası içine girmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.
89. dakikada Nazım’ın ceza sahası içine ortasında iyi yükselen Kubilay’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.