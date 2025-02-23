Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Avrupa hedefi olan Göztepe, bu mağlubiyetle 35 puanda kaldı. Küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor ise puanını 24'e yükseltti.