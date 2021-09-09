Spor Sergen Yalçın transferini istemediği futbolcuyu açıkladı
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Sergen Yalçın transferini istemediği futbolcuyu açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gana asıllı İtalyan golcü Mario Balotelli'nin transferini "Kafama yatmadı" diyerek veto ettiğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Sergen Yalçın transferini istemediği futbolcuyu açıkladı
Sergen Yalçın

Sergen Yalçın katıldığı televizyon programında Balotelli ile ilgili açıklamada bulundu.

Adana Demirspor'a imza atan Mario Balotelli'nin daha önce kendilerine önerildiğini belirten başarılı çalıştırıcı, yıldız futbolcunun transferini veto ettiğini ifade etti.

Haber Global'e konuşan Sergen Yalçın'ın Balotelli hakkındaki açıklaması şöyle;

"Balotelli'nin transferi kafama yatmadı"

  • "Mario Balotelli'yi ben istemedim, istemek zorunda mıyım? Beşiktaş'a büyük takıma santrfor alıyorsun. Oyuncunun iyi ya da kötü olmasıyla bir ilgisi yok. Alacağımız oyuncunun net bir oyuncu olması ve kafamızda soru işareti kalmaması lazım. Çünkü Beşiktaş'a santrfor alıyorsun. İzleyerek alamazsın. 4-5 senedir çok oynayan bir oyuncu değil. Kafamızda soru işareti olduğu için ben uygun görmedim, kafama yatmadı."
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