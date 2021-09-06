Spor Balotellinin kardeşi TFF 1 Lig ekibine transfer oldu
TRANSFER

Balotelli'nin kardeşi TFF 1. Lig ekibine transfer oldu

Adana Demirspor forması giyen dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah, Menemenspor'la sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi DHA
Balotellinin kardeşi TFF 1. Lig ekibine transfer oldu
Balotelli, Türkiye'ye kardeşiyle birlikte gelmişti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, bu sezon ülkemizde Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah Balotelli ile anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Enock Barwuah ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Menemenspor formasıyla poz verdi.
Menemenspor formasıyla poz verdi.

93 maçta 12 gol attı

Ağabeyi gibi santrfor olan 28 yaşındaki Enock, son olarak İtalya'da Serie D takımı USD Caravaggio'da top koşturdu. Son maçına 9 Şubat 2020'de çıkan Barwuah, bir süredir Balotelli ile birlikte Adana Demirspor'la antrenmanlara çıkıyordu. Kariyerini şimdiye kadar yalnız İtalya'nın 4. ligi olarak gösterilen Serie D ekiplerinde geçiren futbolcu, sırasıyla Bogliasco, Vallecamonica, Foligno, Ciliverghe,Pavia,Castiglione ve Caravaggio formasını terletti. Toplamda 93 maça çıkan 28 yaşındaki forvet, 12 gol atıp, 1 asist yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Enock Barwuah 🇮🇹🇬🇭♥️🦍 (@enock17)'in paylaştığı bir gönderi

Adana Demirspor Süper Lig'de 26 yıl sonra ilk golünü attı
SPOR
Adana Demirspor Süper Lig'de 26 yıl sonra ilk golünü attı


Abone Ol Google News
Devlet desteği ile hayatı değişti

Devlet desteği ile hayatı değişti

Şimdi 50 kişiye istihdam sağlıyor...
Görenleri hayrete düşürüyor

Görenleri hayrete düşürüyor

​Elazığ'da bulundu: 100 metre derinliğinde 500 metre genişliğinde
Fransanın terör örgütü DEAŞa desteği belgelendi

Mustafa Reşit Akçay hastalık sürecini gözyaşlarıyla anlattı.

1800'lü yıllara kadar gidiliyor: Herkes kendi tasarlayabilecek.

'Tapulu arazimizdir' deyip yolu kapattı

'Tapulu arazimizdir' deyip yolu kapattı

Yolun kapatıldığını gören araçlar geri döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.