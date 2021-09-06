Balotelli'nin kardeşi TFF 1. Lig ekibine transfer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, bu sezon ülkemizde Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah Balotelli ile anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Enock Barwuah ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Menemenspor formasıyla poz verdi.

93 maçta 12 gol attı

Ağabeyi gibi santrfor olan 28 yaşındaki Enock, son olarak İtalya'da Serie D takımı USD Caravaggio'da top koşturdu. Son maçına 9 Şubat 2020'de çıkan Barwuah, bir süredir Balotelli ile birlikte Adana Demirspor'la antrenmanlara çıkıyordu. Kariyerini şimdiye kadar yalnız İtalya'nın 4. ligi olarak gösterilen Serie D ekiplerinde geçiren futbolcu, sırasıyla Bogliasco, Vallecamonica, Foligno, Ciliverghe,Pavia,Castiglione ve Caravaggio formasını terletti. Toplamda 93 maça çıkan 28 yaşındaki forvet, 12 gol atıp, 1 asist yaptı.

REKLAM

Bu gönderiyi Instagram'da gör Enock Barwuah 🇮🇹🇬🇭♥️🦍 (@enock17)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM

SPOR Adana Demirspor Süper Lig'de 26 yıl sonra ilk golünü attı