Sergen Yalçın'ı isyan ettiren yasak: "Böyle bir şey olabilir mi?"

Süper Lig'in 20. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

"UEFA izin vermiyormuş, mantıksız buldum"

Maç öncesi ceza sahasında ısınmaya izin verilmediğini belirten Yalçın, "Stadyum güzel ama kulübeler çok uzak ve alçak durumda. Mantıksız geldi bana. UEFA yüzünden ısınmalarda ceza alanı içini kullanamıyoruz. UEFA izin vermiyormuş. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman neden bu statta maç oynatıyorsunuz? Burası da Türkiye Ligi. Kaleciler kenarda ısınıyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı öncesinde iki takım da ceza sahası içerisinde ısınma gerçekleştiremiyor pic.twitter.com/27kvjZlKpM REKLAM January 21, 2021

Rüzgar önlemi

Karagümrük-Beşiktaş maçıyla birlikte kapılarını tekrar açan Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki rüzgar panelleri dikkatlerden kaçmadı. Uzun süredir bakımda olan stadyumda, yoğun rüzgara karşı önlem alındı. Her iki kale arkasında bulunan tribünlerin üzerine yapılan panellerle birlikte bu bölgeler kapatıldı ve sahaya rüzgar gelmesi engellendi.

Geçtiğimiz yıllarda bu stadyumu Galatasaray kullandığı zaman rüzgar panelleri yapılmış ancak paneller rüzgara karşı dayanamayıp kırılmıştı. Bu kez farklı bir uygulamayla kale arkalarında bulunan açıklıkların tamamı kapatıldı.





Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki rüzgar panelleri pic.twitter.com/F3SD1XYxLS — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 21, 2021

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