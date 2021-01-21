Spor Sergen Yalçını isyan ettiren yasak "Böyle bir şey olabilir mi?"
SÜPER LİG

Sergen Yalçın'ı isyan ettiren yasak: "Böyle bir şey olabilir mi?"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ceza sahası içerisinde ısınmalarına izin verilmemesine tepki gösterdi. Başarılı çalıştırıcı, "UEFA izin vermiyormuş, mantıksız buldum. O zaman neden bu statta maç oynatıyorsunuz?" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de zirvede yer alıyor.
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de zirvede yer alıyor.

Süper Lig'in 20. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

"UEFA izin vermiyormuş, mantıksız buldum"

Maç öncesi ceza sahasında ısınmaya izin verilmediğini belirten Yalçın, "Stadyum güzel ama kulübeler çok uzak ve alçak durumda. Mantıksız geldi bana. UEFA yüzünden ısınmalarda ceza alanı içini kullanamıyoruz. UEFA izin vermiyormuş. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman neden bu statta maç oynatıyorsunuz? Burası da Türkiye Ligi. Kaleciler kenarda ısınıyor" ifadelerini kullandı.

Rüzgar önlemi

Karagümrük-Beşiktaş maçıyla birlikte kapılarını tekrar açan Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki rüzgar panelleri dikkatlerden kaçmadı. Uzun süredir bakımda olan stadyumda, yoğun rüzgara karşı önlem alındı. Her iki kale arkasında bulunan tribünlerin üzerine yapılan panellerle birlikte bu bölgeler kapatıldı ve sahaya rüzgar gelmesi engellendi.

Geçtiğimiz yıllarda bu stadyumu Galatasaray kullandığı zaman rüzgar panelleri yapılmış ancak paneller rüzgara karşı dayanamayıp kırılmıştı. Bu kez farklı bir uygulamayla kale arkalarında bulunan açıklıkların tamamı kapatıldı.


Fatih Karagümrük-Beşiktaş (CANLI)
SPOR
Fatih Karagümrük-Beşiktaş (CANLI)


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