Süper Lig: Karagümrük Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Zirveye 'Kartal' pençesi Süper Lig'de Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk olduğu sezonun flaş takımı Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Bernard Mensah maçta attığı iki golle yıldızlaştı.

Haber Merkezi 21 Ocak 2021, 17:50 Yeni Şafak