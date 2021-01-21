Spor Zirveye Kartal pençesi
SÜPER LİG

Süper Lig: Karagümrük Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Zirveye 'Kartal' pençesi

Süper Lig'de Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk olduğu sezonun flaş takımı Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Bernard Mensah maçta attığı iki golle yıldızlaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Siyah-beyazlı futbolcular gol sevincini takım halinde yaşadı.
Siyah-beyazlı futbolcular gol sevincini takım halinde yaşadı.

Ligin 20. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele, siyah-beyazlıların 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan Beşiktaş'a farklı galibiyeti getiren golleri; 44. dakikada Vincent Aboubakar, 50 ile 70. dakikalarda Bernard Mensah ve 66. dakikada Cyle Larin kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golünü, 78. dakikada penaltıdan Fabio Borini attı.

  • Sergen Yalçın'ın ekibi 4-1'lik galibiyetin ardından puanını 41'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Karagümrük ise 27 puanda kaldı.

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