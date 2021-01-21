Zirveye 'Kartal' pençesi

Ligin 20. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele, siyah-beyazlıların 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan Beşiktaş'a farklı galibiyeti getiren golleri; 44. dakikada Vincent Aboubakar, 50 ile 70. dakikalarda Bernard Mensah ve 66. dakikada Cyle Larin kaydetti.
Ev sahibi ekibin tek golünü, 78. dakikada penaltıdan Fabio Borini attı.
- Sergen Yalçın'ın ekibi 4-1'lik galibiyetin ardından puanını 41'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Karagümrük ise 27 puanda kaldı.