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Sergio Oliveira: "Şampiyonluk için devam etmemiz gerekiyor"

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan ilk golün sahibi Oliveira, "Böyle devam etmemiz gerekiyor" dedi. Portekizli futbolcunun açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergio Oliveira: Şampiyonluk için devam etmemiz gerekiyor
Sergio Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'deki derbide Galatasaray 3 golle Fenerbahçe'yi mağlup etti.

"Şampiyonluk için devam etmemiz gerekiyor"

Maçın ardından konuşan Sergio Oliveira, "Sadece 3 puan fakat önemli bir maçtı. Taraftarlar, bütün camia eminim çok mutlu oldu. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama daha iyi olan taraf bizdik. 7 maçta üst üste kazanmış olmak bizim için gerçekten gurur verici. Şampiyonluk yolunda böyle devam etmemiz gerekiyor" dedi.

"Bu sahada mutlu ediyor"

Gazeteci olsa derbiye ne manşet atardı sorusuna Portekizli orta saha, "Galatasaray için 3 puan derdim. Böyle bırakırdım çünkü, bu sahada böyle bir galibiyet almak mutlu ediyor. Önemli olan herkesin taraftarlar, kulüp çalışanları herkesin mutlu olmasıydı" ifadelerini kullandı.

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