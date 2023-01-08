Sergio Oliveira: "Şampiyonluk için devam etmemiz gerekiyor"

Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'deki derbide Galatasaray 3 golle Fenerbahçe'yi mağlup etti.

"Şampiyonluk için devam etmemiz gerekiyor"

Maçın ardından konuşan Sergio Oliveira, "Sadece 3 puan fakat önemli bir maçtı. Taraftarlar, bütün camia eminim çok mutlu oldu. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama daha iyi olan taraf bizdik. 7 maçta üst üste kazanmış olmak bizim için gerçekten gurur verici. Şampiyonluk yolunda böyle devam etmemiz gerekiyor" dedi.

📸Galatasaray'da golün adı Oliveira... pic.twitter.com/CxiDRJfTAv — SPOR (@yenisafakspor) January 8, 2023

"Bu sahada mutlu ediyor"

Gazeteci olsa derbiye ne manşet atardı sorusuna Portekizli orta saha, "Galatasaray için 3 puan derdim. Böyle bırakırdım çünkü, bu sahada böyle bir galibiyet almak mutlu ediyor. Önemli olan herkesin taraftarlar, kulüp çalışanları herkesin mutlu olmasıydı" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo'dan derbi paylaşımı... pic.twitter.com/GE114cYcIN — SPOR (@yenisafakspor) January 8, 2023

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