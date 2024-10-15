Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Serhat Öztaşdelen'e Süper Lig'den iki talip

Serhat Öztaşdelen'e Süper Lig'den iki talip

14:1215/10/2024, Salı
DHA
Sonraki haber
Serhat Öztaşdelen'in kulübüye 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Serhat Öztaşdelen'in kulübüye 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ile Gaziantep FK, Altınordu'nun genç kalecisi Serhat Öztaşdelen'i takibe aldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu'da oynayan 19 yaşındaki kaleci Serhat Öztaşdelen, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. İzmir ekibinin yanı sıra U20 Milli Takımı'nda görev yapan genç file bekçisi ile Sivasspor ve Gaziantep FK'nın ilgilendiği öğrenildi.


Serhat Öztaşdelen idmanlarda sıkı çalışıyor.
Sadece 3 gol yedi

Bu sezon kırmızı-lacivertli formayla ligde oynanan 7 maçta kaleyi koruyan Serhat, kalesinde 3 gol gördü. Genç eldiven sergilediği performansla beğeni topladı. Altyapısından yetiştiği Altınordu'da 2021 yılında profesyonel olan kaleci Serhat; 1'inci Lig'de 7, 2'nci Lig'de 27, kupada ise 3 müsabakada görev yaptı.


Son olarak sezon başında kaleci Mert Furkan Bayram'ı 600 bin euro bonservis ücreti karşılığında Alanyaspor'a gönderen, bünyesinden birçok file bekçisi çıkaran Altınordu'nun Serhat için henüz bir bedel belirlemediği dile getirildi.





#Altınordu
#Serhat Öztaşdelen
#Sivasspor
#Gaziantep FK

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2025 bedelli askerlik zamlandı mı, artacak mı?