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Şevval İlayda Tarhan atıcılıkta tarih yazdı: Yusuf Dikeç'i yakaladı

Şevval İlayda Tarhan atıcılıkta tarih yazdı: Yusuf Dikeç'i yakaladı

22:5013/03/2025, Perşembe
DHA
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Şevval, tarihte bunu yapabilen ilk Türk kadını oldu.
Şevval, tarihte bunu yapabilen ilk Türk kadını oldu.

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, tek bir Avrupa şampiyonasında 5 madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu. Tarhan, 3 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Hırvatistan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, tarihi bir başarıya imza attı.


Ay-yıldızlı sporcu; 10m havalı tabancada bireysel, karışık takım ve kadın takım trioda altın madalya kazanırken, havalı tabanca solo ile kadın takım kategorilerinde bronz madalya elde etti. Katıldığı 5 müsabakada 3 altın ve 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan, bunu tek bir Avrupa şampiyonasında başaran ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe adını yazdırdı.


YUSUF DİKEÇ'İ YAKALADI

Olimpiyat ikincisi milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, bu başarısıyla zirvede yer alan partneri Yusuf Dikeç'i de yakalamış oldu. Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, 2013 yılında düzenlenen Avrupa şampiyonasında 5 madalya (3 altın-2 gümüş) ile tarihte bunu başaran ilk Türk sporcu olmuştu.

Şevval İlayda Tarhan - Yusuf Dikeç


#Şevval İlayda Tarhan
#Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası
#Yusuf Dikeç

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