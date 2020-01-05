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Shane Larkin Milli Takım'da

Anadolu Efes’in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda forma giyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Larkin, 2013 NBA Seçmeleri'nde Atlanta Hawks tarafından 18. sırada seçilmişti.

Larkin, 2013 NBA Seçmeleri'nde Atlanta Hawks tarafından 18. sırada seçilmişti.

Anadolu Efes’in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda forma giyecek. Başarılı oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerin ardından Shane Larkin’e Türk pasaportu çıkacak. Shane Larkin, önümüzdeki sezondan itibaren Türk statüsünde Basketbol Süper Ligi’nde oynayabilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes’in Amerikalı oyuncusu Shane Larkin’in Türk vatandaşı olması ile ilgili girişimlerde bulundu ve Anadolu Efes’in Birleşik Amerikalı yıldızı, menajeri ile yapılan görüşmeler sonunda Türk vatandaşı olmayı kabul etti ve artık A Milli formayı giyecek.


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