Shane Larkin'in sözleşmesi uzatıldı

Shane Larkin iki yıl daha Anadolu Efes'te kalacak.

beIN Sports'un haberine göre lacivert-beyazlılar, 29 yaşındaki yıldızın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Anadolu Efes'te iki lig, iki de Euroleague şampiyonluğu yaşayan Larkin, Avrupa'nın en önemli isimleri arasında gösteriliyor.

Bu sezon kupayla taçlanan Euroleague yolculuğunda 39 maçta forma giyen yıldız isim, 15 sayı, 5.3 asist, 3 ribaund ve 19 verimlilik ortalamalarıyla sezonu geçerken, Final Four'da da 15.5 sayı ve 5.5 asist ile önemli katkı sağladı.

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