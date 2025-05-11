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Siirt'te olaylı maç: Futbolculardan sonra taraftarlar da dahil oldu

Siirt'te olaylı maç: Futbolculardan sonra taraftarlar da dahil oldu

20:3011/05/2025, Pazar
IHA
Yeni Şafak
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Siirt'te olaylı maç
Siirt'te olaylı maç

Gelecek Siirt 56 Spor ile Kurtalanspor arasında Siirt Atatürk Stadyumu'nda oynanan Bölgesel Amatör Lig Play-off maçında olaylar çıktı.

Gelecek Siirt 56 Spor, sahasında Kurtalanspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sırasında iki takım futbolcuları arasında başlayan kavga, taraftarların da dahil olmasıyla büyüdü. Olaylar sırasında protokol tribününde de arbede yaşandı.


Güvenlik güçleri, taraftarları güçlükle dağıtarak olaylara müdahale etti. Stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Maç sonucuyla birlikte Kurtalanspor, Bölgesel Amatör Lig'inde mücadele etme hakkı kazandı.

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