Siirt'te olaylı maç: Futbolculardan sonra taraftarlar da dahil oldu

Gelecek Siirt 56 Spor, sahasında Kurtalanspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sırasında iki takım futbolcuları arasında başlayan kavga, taraftarların da dahil olmasıyla büyüdü. Olaylar sırasında protokol tribününde de arbede yaşandı.