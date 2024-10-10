Sinan Kaloğlu Kayserispor'da siftah yaptı

Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından göreve gelen ve ilk antrenmanına çıkan Kaloğlu, idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





Teknik direktör Sinan Kaloğlu şöyle konuştu:

'Benim için önemli bir adım'

"Buraya geldiğim için mutluyum. Antrenörlük anlamında iyi gelişmeler gösterdim. Buraya gelene kadar başarılar yakaladığımı düşünüyorum. Bu süreç içerisinde Kayserispor'a gelmem benim için önemli bir adım."





'Her hocanın yaklaşımı farklıdır'

"Kayserispor'un daha üst sıralara gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Gelişim odaklı, hedefleri olan bir teknik direktörüm. O yüzden de kendime ve ekibime güveniyorum. Burak hoca ve ekibine teşekkür ediyorum. Mücadele eden bir takım oluşturdular. Zaman zaman bunu skora yansıtamadılar. Her hocanın yaklaşımı farklıdır. Bizim de tespit ettiğimiz bazı durumlar var. Biz bunların üzerine giderek, oyuncularla bire bir iletişim halinde olarak bir sistem oluşturacağız."

'Bizim önceliğimiz galibiyet getirmek'

"Ben, değişik sistemleri, farklı dizilişleri oynatan bir adamım. Hem Altay'da hem de Gençlerbirliği'nde farklı dizilişler denedim. Burada oyuncuların durumuna göre bir şablon oluşturacağız. Yıllardır birlikte oynayan ama galip gelemeyen bir takım var. Bizim önceliğimiz de galibiyet getirmek. Başakşehir maçında iyi bir puan aldık. Bunun üzerine koya koya gideceğiz."





'Bu konuda mütevazı olamayacağım'

"Biz buna inanıyoruz. Bu inançla sahaya çıkacağız. Kayserispor, olması gereken yere gelecektir. Transfer yasağımız var, kısıtlı bir kadroya sahibiz ama burası büyük bir camia. Benim de bu camianın hedeflerine uygun tecrübem var. Hem Altay hem de Gençlerbirliği'nde aynı sıkıntıları çektim. Buralarda çok iyi işler yaptık. Bu konuda mütevazı olamayacağım."

'Şu anda gelişiyorum'

"Ben şu anda mükemmel bir hoca değilim ama gelişiyorum. Futbol camiası içerisindekiler neler yapabileceğimi gördüler. Kayserispor taraftarı takımlarının en iyi yere gelmesini istiyor bizim görevimiz de onları mutlu etmek."



















