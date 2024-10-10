Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sinan Kaloğlu'nun yardımcıları belli oldu

Sinan Kaloğlu'nun yardımcıları belli oldu

16:3210/10/2024, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Sinan Kaloğlu, ilk idmanına saaat 18.00'de çıkacak.
Sinan Kaloğlu, ilk idmanına saaat 18.00'de çıkacak.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu, işbaşı yaptı. Sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü 7 yardımcı ile çalışacak.

Kayserispor'da Sinan Kaloğlu'nun yardımcıları belli oldu. Sefer Yılmaz’ın birinci yardımcısı olacağı teknik ekipte Engin Özdemir ikinci yardımcı, kardeşi İnan Kaloğlu yardımcı antrenör, Ömer Karabayır ile Mustafa Torun atletik performans antrenörü, Süleyman Emre Üstün maç analisti, Altay Dağdelen de kaleci antrenörü olarak görev üstlendi.


Genç teknik adam ve ekibi, sarı kırmızılı takımı Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanacak lig maçına kadar sıkı bir antrenman sürecine dahil edip sezonun ilk galibiyetinin alınması adına çaba sarf edecek.












#Süper Lig
#Kayserispor
#Sinan Kaloğlu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ezan saatleri | 11 Ekim 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il namaz vakitleri