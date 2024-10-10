Kayserispor'da Sinan Kaloğlu'nun yardımcıları belli oldu. Sefer Yılmaz’ın birinci yardımcısı olacağı teknik ekipte Engin Özdemir ikinci yardımcı, kardeşi İnan Kaloğlu yardımcı antrenör, Ömer Karabayır ile Mustafa Torun atletik performans antrenörü, Süleyman Emre Üstün maç analisti, Altay Dağdelen de kaleci antrenörü olarak görev üstlendi.

Genç teknik adam ve ekibi, sarı kırmızılı takımı Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanacak lig maçına kadar sıkı bir antrenman sürecine dahil edip sezonun ilk galibiyetinin alınması adına çaba sarf edecek.