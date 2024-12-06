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Sinan Kaloğlu'na bir maç ceza

Sinan Kaloğlu'na bir maç ceza

15:476/12/2024, Cuma
IHA
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Sinan Kaloğlu, Kayserispor'un başında 7 maça çıktı.
Sinan Kaloğlu, Kayserispor'un başında 7 maça çıktı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu’na bir maç ceza ve 58 bin 500 TL para cezası verildi.

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu’nun cezası belli oldu. Kaloğlu, PFDK tarafından verilen bir maç ceza nedeniyle Pazar günü oynanacak olan Alanyaspor maçında takımın başında yer alamayacak.


PFDK’dan yapılan açıklamada, “Bellona Kayserispor Kulübü teknik sorumlusu Sinan Kaloğlu’nun, 01.12.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı v 58.500 TL parası cezası verildi” denildi.




#Süper Lig
#Kayserispor
#Sinan Kaloğlu

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