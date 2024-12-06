Sinan Kaloğlu'na bir maç ceza

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu’nun cezası belli oldu. Kaloğlu, PFDK tarafından verilen bir maç ceza nedeniyle Pazar günü oynanacak olan Alanyaspor maçında takımın başında yer alamayacak.