Sivasspor Atakaş Hatayspor maçına hazır

14:5410/03/2026, Salı
Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde İskenderun Kulüp Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanın son bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Atakaş Hatayspor ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 13.30'da Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.



#Sivasspor
#Hatayspor
#Futbol
