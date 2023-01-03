Spor TFF Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarını açıkladı
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TFF Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tartışmalara neden olan Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarını açıkladı. TFF, Süper Lig'deki Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarında ciddi hata yapan hakemler hakkında MHK'nın yaptırım uygulayacağını duyurdu. Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını ve Gaziantep-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarını haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep-Beşiktaş maçının VAR kayıtları açıklandı
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Süper Lig'de tartışmalara neden olan Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep-Beşiktaş maçındaki hakem kararları hakkında Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. TFF'den yapılan açıklamada, bu iki mücadelede ciddi bir şekilde hakem hataları olduğu ve mücadeleleri yöneten hakemler için MHK'nın yaptırım uygulayacağı ifade edildi. TFF ayrıca, yönetim kurulu kararıyla söz konusu maçlardaki tartışmalı pozisyonların VAR kayıtlarını da yayınladı.

"VAR kayıtları incelendi"

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.

Şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda oluşan spekülasyonları da ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararıyla; söz konusu maçlardaki tartışılan pozisyonlara ait VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir.

Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir.

Bu iki maç ile ilgili hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır."

Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları

Erkan Özdamar ile Özgüç Türkalp arasındaki konuşmalar

TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarına göre Sivasspor'un Galatasaray karşısında attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Nelsson, pozisyondaki ikinci adam olarak kabul ediliyor.

  • 🚨 VAR kayıtları:
  • 🗣️ VAR: Erkan, Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor.
  • 🗣️ Erkan Özdamar: Evet abi, çok net. Robin Yalçın, Nelsson'a temas ediyor. Ofsayt var mı peki bana onu söyleyin.
  • 🗣️ VAR: Evet, ofsayt var.

Gaziantep-Beşiktaş maçının VAR kaydı

Atilla Karaoğlan ve VAR arasındaki konuşmalar

  • 🚨N'Koudou'nun pozisyonu
  • 🗣️VAR: Atilla, ne gördün?
  • 🗣️Atilla Karaoğlan: "Hafif dokunuyor, vurma yok. Şiddet yok abi."
  • 🗣️VAR: Kafa vurduğunu görüyorum.
  • 🗣️Atilla Karaoğlan: "Evet, ama şiddet var mı?"
  • 🗣️VAR: Var, kafasıyla vuruyor.
  • 🗣️Atilla Karaoğlan: "Abartıyor abi, ben sarıda kalacağım."
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