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Sivasspor'da hazırlıklar devam ediyor

Sivasspor'da hazırlıklar devam ediyor

17:2513/07/2025, Pazar
AA
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Golcü oyuncu Rey Manaj da çalışmalarda yer aldı.
Golcü oyuncu Rey Manaj da çalışmalarda yer aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.


Ardından pas organizasyonları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktiksel çift kale maçla idmanını tamamladı.


Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla 1. etap Sivas kampını sonlandıracak.




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