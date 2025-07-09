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Sivasspor ayrılıkları açıkladı: İki futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Sivasspor ayrılıkları açıkladı: İki futbolcunun sözleşmesi feshedildi

19:049/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
AA
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Sivasspor
Sivasspor

1. Lig ekiplerinden Sivasspor, futbolculardan Alaaddin Okumuş ile Jan Bieganski'nin sözleşmelerinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da Alaaddin Okumuş ve Jan Bieganski'nin sözleşmeleri karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.


Kulüpten yapılan açıklamada, defans oyuncusu Alaaddin Okumuş ile ön libero Jan Bieganski'nin sözleşmelerinin karşılıklı olarak varılan anlaşma sonunda feshedildiği belirtildi.


Açıklamada, "Her iki futbolcuya da Sivasspor'a verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.






#Sivasspor
#Alaaddin Okumuş
#Jan Bieganski
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