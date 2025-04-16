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Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi

Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi

14:3316/04/2025, Çarşamba
AA
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Fode Koita da çalışmalarda yer aldı.
Fode Koita da çalışmalarda yer aldı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü


Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.


Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda oyun ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.


Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


Kasımpaşa ile Net Global Sivasspor, 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak.





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