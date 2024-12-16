Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi.
Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi başlıyor. Kırmızı-beyazlı kulüp teknik direktörlük konusunda Ömer Erdoğan ile anlaştığını duyurdu.
“Kulübümüz, Türk futbolunda önemli bir kariyere sahip, bilgi birikimi ve tecrübesiyle takımımızın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına inandığımız teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı. Ömer Erdoğan'a görevinde başarılar diler, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.”
Ömer Erdoğan için 19 Aralık Perşembe günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek. Erdoğan, son olarak Alanyaspor'un başında Süper Lig'de 16 maça çıkmıştı.