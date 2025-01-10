Sivassporlu futbolcunun acı günü: Abisini kaybetti

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Jan Bieganski’nin abisi Aleksander Bieganski’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Jan Bieganski’nin acısını yürekten paylaşıyor, başta Bieganski ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.