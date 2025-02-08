Sivas'ta 'yönetim istifa' sesleri

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Sivasspor, sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Tribünlerden 2-0'ın ardından 'yönetim istifa', ‘Bahattin Eken dışarı' ve ‘Bavulunuzu toplayın gidin' şeklinde tezahüratlar yapıldı.

Tribünde bazı yöneticiler ile taraftarlar arasında da gerginlik yaşandı.