Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sivas'ta 'yönetim istifa' sesleri

Sivas'ta 'yönetim istifa' sesleri

21:178/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tribünlerde gerginlik yaşandı.
Tribünlerde gerginlik yaşandı.

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Sivasspor'da kırmızı-beyazlı taraftarlar, kötü gidişatın ardından tribünlerden 'yönetim istifa' sesleri yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Sivasspor, sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.


Kırmızı-beyazlı takımda kötü gidişat nedeniyle tribünlerde reaksiyon verildi.

Tribünlerden 2-0'ın ardından 'yönetim istifa', ‘Bahattin Eken dışarı' ve ‘Bavulunuzu toplayın gidin' şeklinde tezahüratlar yapıldı.

Tribünde bazı yöneticiler ile taraftarlar arasında da gerginlik yaşandı.






#Sivasspor
#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
60 - 65 KPSS puanı olana şans geldi! Duyuru paylaşıldı: Personel ve memur alımı yapılacak