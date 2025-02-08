Sivas'ta 'yönetim istifa' sesleri

Tribünlerde gerginlik yaşandı.
Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Sivasspor'da kırmızı-beyazlı taraftarlar, kötü gidişatın ardından tribünlerden 'yönetim istifa' sesleri yükseldi.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Sivasspor, sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Kırmızı-beyazlı takımda kötü gidişat nedeniyle tribünlerde reaksiyon verildi.
Tribünlerden 2-0'ın ardından 'yönetim istifa', ‘Bahattin Eken dışarı' ve ‘Bavulunuzu toplayın gidin' şeklinde tezahüratlar yapıldı.
Tribünde bazı yöneticiler ile taraftarlar arasında da gerginlik yaşandı.
#Sivasspor
#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig