AFRİKA LİGLERİ

Sürpriz iddia: Slaven Bilic Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile anlaştı

Slaven Bilic'ten sürpriz anlaşma

Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic'in Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad kulübü ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Haber Merkezi Diğer
Slaven Bilic daha önce iki sezon Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

Slaven Bilic daha önce iki sezon Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

Fotoğraf: LEE SMITH / Reuters

Geçen sezon West Ham United ile yollarını ayıran ve bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik direktör Slaven Bilic Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad'ın başına geçiyor.

Fanatik'in aktardığına göre; Arap basınında yer alan haberlerde Suudi Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan ve 3 haftadır mağlup olan Al Ittihad'ın Hırvat hoca ile her konuda anlaştığı ifade edildi.

Bilic'in kısa süre içinde ülkeye gelerek hafta sonu oynanacak Al Wahda karşılaşmasında takımın başında olması bekleniyor.

  • Futbolculuk kariyeri boyunca birçok kulüpte forma giyen Slaven Bilic teknik direktörlük kariyerine Hırvatistan Milli Takımı ile başlamıştı. Bilic daha sonra sırasıyla Lokomotiv Moskova, Beşiktaş ve West Ham United'ı çalıştırmıştı.

Slaven Bilic çalıştığı en iyi oyuncuyu açıkladı
Slaven Bilic çalıştığı en iyi oyuncuyu açıkladı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda göstereceği performansla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Sky Sports'a konuşan Hırvat çalıştırıcı, milli takımın kağıt üzerinde harika oyunculardan oluştuğunu söylerken, çalıştığı en iyi futbolcuyla ilgili şunları dile getirdi:Beşiktaş ve West Ham United'da çok özel oyuncularla çalıştım ama bunlar arasında en iyisi Luka Modric'ti. Saha içerisinde tam bir kaptan gibi hareket ediyor. Luka Modric (@lukamodric10)&#39;in paylaştığı bir gönderi (31 May, 2018, 7:59öö PDT)

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