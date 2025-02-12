VAR: Evet bu. Kontrol ediyorum, kontrol ediyorum. Bir kere daha bunu tam hızda. Bunun başka bir açısı var mı? Harika, bu lütfen. Penaltı tamam. Penaltı tamam, APP'yi kontrol ediyorum. Ofsayt olasılığı var mı? Sadece tümü oynat ve tekrar bana penaltıyı ver, bunu. Oğuzhan kontrol tamamlandı.