Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşanan penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarını açıklama kararı aldı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray-Adana Demirspor maçının 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir." denildi.
"AVAR: Potansiyel ofsayt, olası bir bir penaltı.
VAR: APP olası bir ofsayt ve kontrol ediyorum.
AVAR: Sahadaki karar penaltı.
VAR: Tamam bir sonrakine bakalım.
Operatör: Diğer pozisyon bu.
Oğuzhan Çakır: Tamam kontrol edilecek.
VAR: Evet bu. Kontrol ediyorum, kontrol ediyorum. Bir kere daha bunu tam hızda. Bunun başka bir açısı var mı? Harika, bu lütfen. Penaltı tamam. Penaltı tamam, APP'yi kontrol ediyorum. Ofsayt olasılığı var mı? Sadece tümü oynat ve tekrar bana penaltıyı ver, bunu. Oğuzhan kontrol tamamlandı.
Oğuzhan Çakır: Evet.
VAR: Penaltı teyit edildi.
Oğuzhan Çakır: Penaltı."