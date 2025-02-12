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TFF, Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını açıkladı

TFF, Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını açıkladı

22:1712/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
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TFF, Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını açıkladı
TFF, Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını açıkladı

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşanan penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarını açıklama kararı aldı.


TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray-Adana Demirspor maçının 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir." denildi.

Merkez Hakem Kurulunun, pozisyonu değerlendirdiği ve VAR müdahalesi gerektiğine karar verdiği belirtilerek, "
Gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği
benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği ilerleyen haftalarda da futbol kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
TFF'den yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"AVAR: Potansiyel ofsayt, olası bir bir penaltı.

VAR: APP olası bir ofsayt ve kontrol ediyorum.

AVAR: Sahadaki karar penaltı.

VAR: Tamam bir sonrakine bakalım.

Operatör: Diğer pozisyon bu.

Oğuzhan Çakır: Tamam kontrol edilecek.

VAR: Evet bu. Kontrol ediyorum, kontrol ediyorum. Bir kere daha bunu tam hızda. Bunun başka bir açısı var mı? Harika, bu lütfen. Penaltı tamam. Penaltı tamam, APP'yi kontrol ediyorum. Ofsayt olasılığı var mı? Sadece tümü oynat ve tekrar bana penaltıyı ver, bunu. Oğuzhan kontrol tamamlandı.

Oğuzhan Çakır: Evet.

VAR: Penaltı teyit edildi.

Oğuzhan Çakır: Penaltı."


TFF, Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR görüntüsünü paylaştı


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#Adana Demirspor

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