Son model Kartal geliyor

Bu sezon için kadrosuna 7 yabancı futbolcu katan Beşiktaş Onana, Amartey, Rebic, Rashica, Zaynutdinov, Chamberlain ve son olarak Bailly'yi transfer etti. Masuaku da 17 Nisan'dan sonra Beşiktaş'ın bonservisli oyuncuları arasına katıldı.