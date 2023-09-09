Son model Kartal geliyor

Siyah-beyazlılar Şenol Güneş yönetiminde Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden Beşiktaş, yeni sezon kadrosunu büyük ölçüde tamamladı.
Bu sezon için kadrosuna 7 yabancı futbolcu katan Beşiktaş Onana, Amartey, Rebic, Rashica, Zaynutdinov, Chamberlain ve son olarak Bailly'yi transfer etti. Masuaku da 17 Nisan'dan sonra Beşiktaş'ın bonservisli oyuncuları arasına katıldı.
Beşiktaş'a katılan ilk futbolcu ise Somaspor'dan Emrecan Bulut oldu. Beşiktaş ayrıca geçen sezon siyah-beyazlı formayı kiralık olarak giyen Tayfur Bingöl'ün Alanyaspor'dan bonservisini alarak, kadrosuna yerli takviyesi de yaptı.
Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı forma altında mavi kartla görev yapacak.
Beşiktaş, geçen sezon siyah-beyazlı kadroda görev yapan birçok oyuncuyla da yollarını ayırdı.
Romain Saiss, 2.5 milyon euro karşılığında Katar ekibi Al Sadd'a gitti. Dele Alli, Maxim, Redmond, VVelinton, N'Koudou Atiba Hutchison, Montero, Berkay, Kerem Atakan ve Ajdin Hasic takımdan ayrıldı.