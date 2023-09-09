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Spor

Son model Kartal geliyor

Yaz transfer sezonunun büyük bir kısmını durgun geçiren ve zaman zaman taraftarlarının sert eleştirileriyle karşı karşıya kalan Beşiktaş yönetimi, şu ana kadar 9 futbolcuya imza attırdı.

11:44 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Siyah-beyazlılar Şenol Güneş yönetiminde Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar Şenol Güneş yönetiminde Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden Beşiktaş, yeni sezon kadrosunu büyük ölçüde tamamladı.


Bu sezon için kadrosuna 7 yabancı futbolcu katan Beşiktaş Onana, Amartey, Rebic, Rashica, Zaynutdinov, Chamberlain ve son olarak Bailly'yi transfer etti. Masuaku da 17 Nisan'dan sonra Beşiktaş'ın bonservisli oyuncuları arasına katıldı.


Beşiktaş'a katılan ilk futbolcu ise Somaspor'dan Emrecan Bulut oldu. Beşiktaş ayrıca geçen sezon siyah-beyazlı formayı kiralık olarak giyen Tayfur Bingöl'ün Alanyaspor'dan bonservisini alarak, kadrosuna yerli takviyesi de yaptı.


Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı forma altında mavi kartla görev yapacak.



Kadro ayıklandı

Beşiktaş, geçen sezon siyah-beyazlı kadroda görev yapan birçok oyuncuyla da yollarını ayırdı.


Romain Saiss, 2.5 milyon euro karşılığında Katar ekibi Al Sadd'a gitti. Dele Alli, Maxim, Redmond, VVelinton, N'Koudou Atiba Hutchison, Montero, Berkay, Kerem Atakan ve Ajdin Hasic takımdan ayrıldı.







#Beşiktaş
#Süper Lig
#Onana
#Amartey
#Rebic
#Rashica
#Zaynutdinov
#Chamberlain
#Bailly
2 saat önce
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