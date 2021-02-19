​Sporcu çağ atlayacak​

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile üniversitelerin hayata geçirdiği “Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek” programının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, “Türkiye bizim dönemimizde diğer alanlarla birlikte spor alanlarında da çağ atlamıştır. Ülkemizde spor tesisi sayısını 1575’ten 3933’e yükselttik. Faal sporcu sayımız son 18 yılda 206 binden 3 milyon 623 bine ulaştı. Okullarımızda tespit ettiğimiz kabiliyetli gençlerimizi de özel takibe alıyoruz. Başarılı sporcularımızın emeğini zayi etmemek adına devlet olarak farklı mali destek hizmetlerini faaliyete aldık. Her başarı kıymetlidir önemlidir, ancak başarının kendisi kadar kalitenin takdiri de önemlidir” dedi.
SEÇİM YAPMAK ZORUNDA DEĞİLLER
- Erdoğan, “Üniversiteyi kazanan tüm milli sporcularımıza burs veriyor, yurtlarda barınma önceliği veriyoruz. 2002 yılında sadece 1481 madalya kazanabilen sporcularımız 2019 yılında 8800’ün üzerinde madalya ile hepimizi sevindirdiler. Spora ilgi duyan evlatlarımız artık eğitimle hayalleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıyor. Kamusu sivil toplumu üniversitesi hepimizin görevi gençlerimize hayallerini gerçekleştirebilecek ortamı sağlamaktır” diye konuştu.
SPORCULARA ÇAĞ ATLATACAK
Erdoğan, şöyle devam etti:
“Sporcu bursu ile belirli başarı kriterini sağlayan öğrencilerimiz kazandıkları bölümde yüzde 100 burslu bir şekilde okuyabileceklerdir. İlk olarak özel öğretim derneğine bağlı özel okullarla mutabakat metni imzalandı. Tüm özel eğitim kurumlarımızı Türk sporcularına çağ atlatacak bu mutabakata katılmaya davet ediyorum.”
18 yıl sonra buluştular
Program sonrasında sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir sürprizle karşılaştı. 2003 yılında Rize’de açılışını yaptığı Rize Saynur Yardımcı Kadın Doğum Hastanesi’nde doğan ve birlikte fotoğraf çekildiği Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan’ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı.
Kılıçdaroğlu’na 500 bin liralık tazminat davası
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ‘13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan’dır’ sözleri nedeniyle 500 bin liralık tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, “Davalının ifadesi, cinayetlerin faili PKK terör örgütünü aklamaya ve aynı zamanda terör örgütünün işlediği suçların sorumluluğunu, Sayın Cumhurbaşkanımız’a atfederek Sayın Cumhurbaşkanımız’ın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik bir çabadır” denildi.
Düşmanlarımız bile söylemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısı sonrasında açıklama yapan Ömer Çelik, Gara operasyonuna yönelik muhalefetin eleştirileri için “Türkiye’nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur” dedi. Kılıçdaroğlu’nun skandal açıklamasına da değinen Çelik, “Siz Türkiye Cumhuriyetinin Devlet Başkanını tutup da bir takım düşmanlarımızın bile söylemediği bir şekilde itham ederseniz bunun ilacı yok. Bu yeni bir durum, katliam siyaseti yapanlarda aynı yerde durmak gibi bir durum” ifadelerini kullandı.
Putin’le Karabağ görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
- Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler de değerlendirildi. Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ’da 11 Ocak Mutabakatı’nı takiben yeniden tesisi için çalışmaların sürdüğü kara ve demir yolu ulaştırma hatlarının daha verimli olması için Türk ve Rus uzmanların Azerbaycanlı muhataplarıyla bir araya gelebileceğini ifade etti. Ağdam’daki Ortak Merkez’in ateşkesin gözetlenmesi ve denetlenmesi görevini başarıyla icra ettiğini belirten Erdoğan, ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini dile getirdi.
Suriye meselesini en kısa sürede çözüme kavuşturmanın ortak menfaat olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’da da barış ve istikrar için oluşan fırsatın heba edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.