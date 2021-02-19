​Sporcu çağ atlayacak​

Sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan büyük sürprizle karşılaştı. 2003’te Rize’de açılışını yaptığı hastanede doğan ve kucağına alarak sevdiği Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan’ın karşısına milli sporcu olarak çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile üniversitelerin hayata geçirdiği “Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek” programının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, “Türkiye bizim dönemimizde diğer alanlarla birlikte spor alanlarında da çağ atlamıştır. Ülkemizde spor tesisi sayısını 1575’ten 3933’e yükselttik. Faal sporcu sayımız son 18 yılda 206 binden 3 milyon 623 bine ulaştı. Okullarımızda tespit ettiğimiz kabiliyetli gençlerimizi de özel takibe alıyoruz. Başarılı sporcularımızın emeğini zayi etmemek adına devlet olarak farklı mali destek hizmetlerini faaliyete aldık. Her başarı kıymetlidir önemlidir, ancak başarının kendisi kadar kalitenin takdiri de önemlidir” dedi.

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FOTOĞRAF 10 Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış sonrası tesiste incelemelerde bulundu. Açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı da katıldı. Erdoğan tesiste bulunan atları besledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Geleneksel Sporlar Tesisi açılışına katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışına katıldı.Geleneksel sporlara gönül veren Ankara'daki vatandaşlara hizmet edecek tesisin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, tesisin özellikle binicilik, okçuluk ve ata yadigarı güreş gibi sporları öğrenmek, bu alanlarda kendilerini geliştirmek, hoşça vakit geçirmek isteyen herkes için yeni bir nefes alanı olacağına inandığını söyledi. BiP'te paylaş

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SEÇİM YAPMAK ZORUNDA DEĞİLLER

Erdoğan, “Üniversiteyi kazanan tüm milli sporcularımıza burs veriyor, yurtlarda barınma önceliği veriyoruz. 2002 yılında sadece 1481 madalya kazanabilen sporcularımız 2019 yılında 8800’ün üzerinde madalya ile hepimizi sevindirdiler. Spora ilgi duyan evlatlarımız artık eğitimle hayalleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıyor. Kamusu sivil toplumu üniversitesi hepimizin görevi gençlerimize hayallerini gerçekleştirebilecek ortamı sağlamaktır” diye konuştu.

SPORCULARA ÇAĞ ATLATACAK

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Sporcu bursu ile belirli başarı kriterini sağlayan öğrencilerimiz kazandıkları bölümde yüzde 100 burslu bir şekilde okuyabileceklerdir. İlk olarak özel öğretim derneğine bağlı özel okullarla mutabakat metni imzalandı. Tüm özel eğitim kurumlarımızı Türk sporcularına çağ atlatacak bu mutabakata katılmaya davet ediyorum.”

18 yıl sonra buluştular

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Selen Gülel - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Program sonrasında sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir sürprizle karşılaştı. 2003 yılında Rize’de açılışını yaptığı Rize Saynur Yardımcı Kadın Doğum Hastanesi’nde doğan ve birlikte fotoğraf çekildiği Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan’ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı.

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OYNAT 02:13 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki: PKK'ya söyleyeceğini Cumhurbaşkanına söylüyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren Çelik, 'Çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman bu, Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur. PKK'ya söyleyeceği sözü Türkiye'nin Cumhurbaşkanına söylüyor. Üzüntü verici trajik bir sapma. Siyasetin neresine sığar? Artık bunlara girmiyorum. Bunları geçtik gittik. Dünyada Türkiye'ye düşmanca saldıranlardan bile böyle üzüntü verici cümleler duymadık hiç. Şehitlerimizin mirasına sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur' dedi. BiP'te paylaş

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Kılıçdaroğlu’na 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ‘13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan’dır’ sözleri nedeniyle 500 bin liralık tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, “Davalının ifadesi, cinayetlerin faili PKK terör örgütünü aklamaya ve aynı zamanda terör örgütünün işlediği suçların sorumluluğunu, Sayın Cumhurbaşkanımız’a atfederek Sayın Cumhurbaşkanımız’ın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik bir çabadır” denildi.

Düşmanlarımız bile söylemiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısı sonrasında açıklama yapan Ömer Çelik, Gara operasyonuna yönelik muhalefetin eleştirileri için “Türkiye’nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur” dedi. Kılıçdaroğlu’nun skandal açıklamasına da değinen Çelik, “Siz Türkiye Cumhuriyetinin Devlet Başkanını tutup da bir takım düşmanlarımızın bile söylemediği bir şekilde itham ederseniz bunun ilacı yok. Bu yeni bir durum, katliam siyaseti yapanlarda aynı yerde durmak gibi bir durum” ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:43 Bakan Soylu'nun 'Şehitlerin intikamını almaya hazır mısınız?' sorusu üzerine jandarmaların verdiği yanıt salonda yankılandı: Daima hazırız! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teknik ve Yardımcı Branş Subay ve Astsubay Temel Kursiyerlerin Diploma Töreni'nde konuştu. Mezunlara seslenen Bakan Soylu, 'Kıymetli arkadaşlarım, bu memleketin ezanını, bayrağını, birliğini ve beraberliğini nefes aldığınız sürece ayakta tutmaya namusunuz ve şerefiniz üzerine söz veriyor musunuz?' sorusu sordu. Kursiyerler de ayağa kalkarak 'Söz veriyoruz' cevabını verdi.



Bakan Soylu'nun, 'Bu vatan için bu devlet için yarınların geleceği gençler için özgür ve hür bir ülkede sonuna kadar çalışacağınıza, hakkı, doğruyu, insanlığı, cesaretle merhametle ve şefkatle yapacağınıza hazır mısınız?' sorusunu ise kursiyerler 'Hazırız, daima hazır' diye yanıtladı.



Gara şehitlerini de anan Soylu, 'Şehitlerimizin annelerinin, babalarının gözyaşları kurumadı' Allah onların intikamını almaya bize nasip etsin' diye haykırmaya, çalışmaya hazır mısınız?' sorusuna kursiyerler, 'Daima hazırız!' cevabı verdi. BiP'te paylaş

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Putin’le Karabağ görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler de değerlendirildi. Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ’da 11 Ocak Mutabakatı’nı takiben yeniden tesisi için çalışmaların sürdüğü kara ve demir yolu ulaştırma hatlarının daha verimli olması için Türk ve Rus uzmanların Azerbaycanlı muhataplarıyla bir araya gelebileceğini ifade etti. Ağdam’daki Ortak Merkez’in ateşkesin gözetlenmesi ve denetlenmesi görevini başarıyla icra ettiğini belirten Erdoğan, ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Suriye meselesini en kısa sürede çözüme kavuşturmanın ortak menfaat olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’da da barış ve istikrar için oluşan fırsatın heba edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.