Stanimir Stoilov: Maalesef fırsatları değerlendiremedik

'TRABZONSPOR MAÇINDA HER ŞEYİ VERECEĞİZ'

'TRABZONSPOR MAÇINDA HER ŞEYİ VERECEĞİZ'

Her oyuncunun sakatlığının kendileri için büyük kayıp olduğunu ancak mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini belirten Bulgar çalıştırıcı, “Süper Lig'de eminim hiçbir takım bu kadar sakatlık yaşayıp da ayakta kalamaz. İlk 11'de oynayan 5-6 oyuncumuzun sakatlığı mücadele ediyoruz. Ben tüm oyucularıma çok güveniyorum. O yüzden toplam 11 kişi kalsak da kazanmak için her şeyi yapacağız. Trabzon'da zor bir mücadele bizi bekliyor. Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Rüyalarımıza kavuşmak için her şeyi yapacağız. Bu hedef olursa olur, olmazsa gelecek sezon Avrupa için çalışacağız” ifadelerine yer verdi.