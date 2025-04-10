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Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası Konya'da başladı

Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası Konya'da başladı

18:0110/04/2025, Perşembe
AA
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Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı, 17 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası
Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı, 17 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası

Milli takım seçmeleri için düzenlenen Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı, 17 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası Konya'da başladı. Toplam 455 sporcunun mücadele edeceği şampiyona 13 Nisan Pazar günü final maçları ve ödül töreniyle tamamlanacak.

Konya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonaya, 19 kulüpten 16 kadın, 27 erkek takımı katılıyor.


İki farklı havuzda gerçekleştirilen müsabakalar bugünkü hazırlık maçlarıyla başladı.

Toplam 455 sporcunun mücadele edeceği şampiyona 13 Nisan Pazar günü final maçları ve ödül töreniyle tamamlanacak.

Öte yandan organizasyonun ilk iki maçında Deniz Kızı Spor Kulübü, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübünü 6-0'lık skorla yenerken, ikinci havuzda ise Derin Ege Spor Kulübü de Enerji İş Spor Kulübünü 6-0'lık skorla mağlup etti.




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