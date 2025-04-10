Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası Konya'da başladı

Öte yandan organizasyonun ilk iki maçında Deniz Kızı Spor Kulübü, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübünü 6-0'lık skorla yenerken, ikinci havuzda ise Derin Ege Spor Kulübü de Enerji İş Spor Kulübünü 6-0'lık skorla mağlup etti.