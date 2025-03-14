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Sümeyye Boyacı Barcelona’da yüzecek

Sümeyye Boyacı Barcelona’da yüzecek

15:5514/03/2025, Cuma
IHA
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Sümeyye Boyacı branşında büyük başarılara imza attı.
Sümeyye Boyacı branşında büyük başarılara imza attı.

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Paralimpik Takımı Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı, Türkiye’yi temsil etmek üzere Barcelona’da düzenlenecek "Para Swimming World Series" yarışına katılacak.

Paralimpik Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’nin olimpik yüzme branşlarında ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün Paralimpik Takımı Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı, İspanya’da düzenlenecek olan "Para Swimming World Series" yarışında mücadele edecek.


20-23 Mart tarihleri arasında İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenecek şampiyona öncesi Sümeyye Boyacı, çalışmalarına Eskişehir’de devam ediyor.


Boyacı, Türkiye’ye ve Eskişehir’e ay yıldızlı formayla yeni bir başarı daha hediye etmek istediğini belirtti.




#Para Swimming World Series
#Sümeyye Boyacı
#Barcelona

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