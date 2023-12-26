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Spor

Süper Kupa'da kırmızı kart gören oyuncu cezasını Süper Lig'de mi çekecek?

Süper Kupa'da Galatasaray - Fenerbahçe 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi sporseverler, "Kırmızı kart gören futbolcu cezası hangi müsabakada çeker" sorusunun cevabını merak ediyor. Kırmızı kart gören oyuncunun 'Süper Lig'de mi' yoksa 'Ziraat Türkiye Kupası'nda mı' çekeceğinin cevabına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:54 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 17:58 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Final müsabakasında kırmızı kart gören oyuncu Süper Lig'de cezasını çekecek.
Final müsabakasında kırmızı kart gören oyuncu Süper Lig'de cezasını çekecek.

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray - Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşı karşıya gelecek.


İki takımın taraftarları, final müsabakasında kırmızı kart gören oyuncunun cezasını hangi müsabakada çekeceğini merak ediyor.


Süper Kupa'da görülen kırmızı kart Süper Lig'de geçerli olur mu?

Süper Kupa müsabakasında kırmızı kart gören oyuncu, bir sonraki resmi müsabakada yani Süper Lig'de çekmiş olacak. İki sarı karttan atılan oyuncu 1 Süper Lig maçında ceza alırken direkt kırmızı kart gören futbolcu 2 maç ceza alacak. Bazı durumlarda cezaları disiplin kurulları tarafından uzatılabilmektedir.







#Süper Kupa
#Fenerbahçe
#Galatasaray
1 saat önce
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