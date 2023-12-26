İki takımın taraftarları, final müsabakasında kırmızı kart gören oyuncunun cezasını hangi müsabakada çekeceğini merak ediyor.

Süper Kupa'da görülen kırmızı kart Süper Lig'de geçerli olur mu?

Süper Kupa'da görülen kırmızı kart Süper Lig'de geçerli olur mu?

Süper Kupa müsabakasında kırmızı kart gören oyuncu, bir sonraki resmi müsabakada yani Süper Lig'de çekmiş olacak. İki sarı karttan atılan oyuncu 1 Süper Lig maçında ceza alırken direkt kırmızı kart gören futbolcu 2 maç ceza alacak. Bazı durumlarda cezaları disiplin kurulları tarafından uzatılabilmektedir.