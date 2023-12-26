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Spor

Galatasaray taraftarı tepkili: VAR hakemi Kadıköy'de görüntülendi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Süper Kupa müsabakasının VAR Hakemi Emre Malok'un geçmiş yıllarda Ülker Stadyumu'nda çekilen fotoğraflarının sosyal medyaya düşmesinin ardından sert tepki gösterdi.

15:43 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 15:44 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
VAR Hakemi Emre Malok
VAR Hakemi Emre Malok

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının VAR hakemini Emre Malok olarak açıkladı.


Sarı-kırmızılı taraftarlar, hakem Emre Malok'un geçmiş yıllardaki eşinin yapmış olduğu sosyal medya paylaşımlarının ardından bu karara tepki gösterdi.


Yapılan paylaşımlarda Emre Malok ve eşinin Ülker Stadyumu'nda birlikte fotoğraf çekildikleri görüntülendi.


Galatasaray taraftarlarından gelen tepkilerin ardından Emre Malok'un eşi hesabını kapattı.

Emre Malok'un eşi sosyal medya hesabını kapattı.







#Süper Kupa
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Emre Malok
2 saat önce
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