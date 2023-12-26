Galatasaray taraftarı tepkili: VAR hakemi Kadıköy'de görüntülendi

VAR Hakemi Emre Malok
Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının VAR hakemini Emre Malok olarak açıkladı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, hakem Emre Malok'un geçmiş yıllardaki eşinin yapmış olduğu sosyal medya paylaşımlarının ardından bu karara tepki gösterdi.
Yapılan paylaşımlarda Emre Malok ve eşinin Ülker Stadyumu'nda birlikte fotoğraf çekildikleri görüntülendi.
Galatasaray taraftarlarından gelen tepkilerin ardından Emre Malok'un eşi hesabını kapattı.
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2 saat önce