Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak maçta Bitigen’in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Volkan Bayarslan olacak.

Bu zorlu mücadelede VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak. Malok’a, AVAR’da Erkan Engin ve Cevdet Kömürcüoğlu eşlik edecek.