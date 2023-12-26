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Spor

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının VAR hakemi belli oldu

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Emre Malok oldu.

Haber Merkezi
12:18 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 12:23 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
VAR'da Emre Malok görev yapacak
VAR'da Emre Malok görev yapacak

2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.


Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak maçta Bitigen’in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Volkan Bayarslan olacak.


Bu zorlu mücadelede VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak. Malok’a, AVAR’da Erkan Engin ve Cevdet Kömürcüoğlu eşlik edecek.






#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Süper Kupa
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