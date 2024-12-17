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Süper Lig 16. hafta VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig 16. hafta VAR kayıtları açıklandı

20:4217/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Haftaya damga vuran iki pozisyon.
Haftaya damga vuran iki pozisyon.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçların VAR kayıtları açıklandı. Fenerbahçe - Başakşehir ve Galatasaray - Trabzonspor maçlarında VAR devreye girmişti. İşte Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları...

Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Bodrum FK - Sivasspor, Hatayspor - Göztepe, Fenerbahçe - Başakşehir ve Galatasaray - Trabzonspor maçlarında VAR devreye girdi. Bu karşılaşmaların VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu Youtube kanalından yayımlandı.


Fenerbahçe - Başakşehir maçının 44'üncü dakikasında Edin Dzeko, Ousseynou Ba'nın kafa darbesenin ardından yerde kaldı. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, Ba'ya kırmızı kart verdi.

Ousseynou Ba'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: Ozan duyuyor musun? VAR konuşuyor.

HAKEM: Evet abi.

VAR: Seni potansiyel şiddetli hareket için incelemeye davet ediyorum.

HAKEM: Tamam. Evet abi geldim. Evet çok net kafa atıyor. Şiddetli hareket var. 27 numaraya kırmızı kart veriyorum.

VAR: Konfirm.


Galatasaray - Trabzonspor maçının 60'ıncı dakikasında ceza sahası içindeki Dries Mertens, Pedro Malheiro'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçı önce devam ettiren hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

Sarı-kırmızılı ekibin penaltı kazandığı pozisyonun VAR kayıtları şöyle:

"VAR: Kadir, Kadir potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. İlk geldiğinde temas noktasını göstereceğim.

HAKEM: Geldim.

VAR: Bu temas noktası. Oynat hocam. Bu hocam teması.

HAKEM: Tamam penaltı veriyorum.

VAR: Anlaşıldı."






#Trendyol Süper Lig VAR kayıtları
#Galatasaray
#Trabzonspor
#Fenerbahçe

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