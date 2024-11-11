Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig 12. haftasında oynanan maçların ardından VAR kayıtlarını açıkladı.





Fenerbahçe-Sivasspor ve Galatasaray-Samsunspor karşılaşmalarına damga vuran gol ve penaltı pozisyonlarının VAR diyalogları ortaya çıktı.





Fenerbahçe'nin ilk golündeki VAR konuşması:

VAR: Gol iptali için, seni incelemeye davet ediyorum.

Hakem: Tamamdır. Gol öncesi mi?

VAR: Gol öncesi. Evet. Kornerden gelen top oyuncunun eline düşüyor. Bu eliyle oynadığı an.

Hakem: Burada normal, normal gösterir misin bir? Abi oyuncu yere düşerken bir daha göster, başka bir açın var mı?

VAR: Normal hızda gösteriyorum. Diğer açıların tamamında kapalı. APP'de görmek ister misin?

Hakem: Bir saniye pozisyonu izliyorum. Başka açın yok değil mi?

VAR: Başka açım yok.

Hakem: Sarper ben kararımda kalacağım. Bu bana göre el değil. Golü veriyorum.

Fenerbahçe'nin En-Nesyri ile kazandığı penaltının VAR konuşması:

VAR: Potansiyel bir penaltı için inceleme öneriyorum. Sana kalecinin topla oynamadığını ve kalecinin oyuncuya olan müdahalesini gösteriyorum.

Hakem: Evet geldim şuanda izliyorum. Elleriyle rakibin kaval kemiğine

VAR: Evet, şimdi bir de pilottan göstereceğim sana.

Hakem: Tamam penaltı. Bariz gol şansı ama top için mücadele olduğundan sarı kart veriyorum kaleciye.





Samsunspor'un Galatasaray maçında kazandığı penaltının VAR konuşması:

VAR: Umut hocam, sana potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

Hakem: Evet göster oynat abicim. İki elle itmeyi görüyorum. 25 numara. Başka açın var mı?

VAR: Gösteriyorum.

Hakem: En son 6 numara, oyuncunun üstüne gidiyor. İki eli göster evet 25 numara doğru mudur? Ceza alanı içinde.

VAR: Doğru doğrudur hocam.

Hakem: Penaltı kararıyla başlıyorum oyuna.























