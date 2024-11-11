Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının ardından VAR kayıtları açıklandı. Fenerbahçe-Sivasspor ve Galatasaray-Samsunspor karşılaşmalarına damga vuran pozisyonların hakem diyalogları ortaya çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig 12. haftasında oynanan maçların ardından VAR kayıtlarını açıkladı.
Fenerbahçe-Sivasspor ve Galatasaray-Samsunspor karşılaşmalarına damga vuran gol ve penaltı pozisyonlarının VAR diyalogları ortaya çıktı.
VAR: Gol iptali için, seni incelemeye davet ediyorum.
Hakem: Tamamdır. Gol öncesi mi?
VAR: Gol öncesi. Evet. Kornerden gelen top oyuncunun eline düşüyor. Bu eliyle oynadığı an.
Hakem: Burada normal, normal gösterir misin bir? Abi oyuncu yere düşerken bir daha göster, başka bir açın var mı?
VAR: Normal hızda gösteriyorum. Diğer açıların tamamında kapalı. APP'de görmek ister misin?
Hakem: Bir saniye pozisyonu izliyorum. Başka açın yok değil mi?
VAR: Başka açım yok.
Hakem: Sarper ben kararımda kalacağım. Bu bana göre el değil. Golü veriyorum.
VAR: Potansiyel bir penaltı için inceleme öneriyorum. Sana kalecinin topla oynamadığını ve kalecinin oyuncuya olan müdahalesini gösteriyorum.
Hakem: Evet geldim şuanda izliyorum. Elleriyle rakibin kaval kemiğine
VAR: Evet, şimdi bir de pilottan göstereceğim sana.
Hakem: Tamam penaltı. Bariz gol şansı ama top için mücadele olduğundan sarı kart veriyorum kaleciye.
VAR: Umut hocam, sana potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum.
Hakem: Evet göster oynat abicim. İki elle itmeyi görüyorum. 25 numara. Başka açın var mı?
VAR: Gösteriyorum.
Hakem: En son 6 numara, oyuncunun üstüne gidiyor. İki eli göster evet 25 numara doğru mudur? Ceza alanı içinde.
VAR: Doğru doğrudur hocam.
Hakem: Penaltı kararıyla başlıyorum oyuna.