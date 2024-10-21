Süper Lig'de 12 maçtır kazanamıyorlar

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor geçen sezon kazandığı Pendikspor maçının ardından çıktığı 12 maçta galibiyet yüzü göremedi.
Süper Lig'de son yıllarda mali anlamda zor günler yaşayan ve transfer yasağı bulunan Kayserispor bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8 karşılaşmada da galibiyetle tanışamadı.
Ligde henüz galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılılar, son galibiyetini geçen sezon 28 Nisan'da Pendikspor deplasmanında 2-1'lik skor ile aldı.
Çıktığı son 12 karşılaşmada da galip gelemeyen Kayserispor, bu süreçte çıktığı maçlar 7 beraberlik alıp, 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı.