Süper Lig'de 12 maçtır kazanamıyorlar

Süper Lig'de son yıllarda mali anlamda zor günler yaşayan ve transfer yasağı bulunan Kayserispor bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8 karşılaşmada da galibiyetle tanışamadı.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılılar, son galibiyetini geçen sezon 28 Nisan'da Pendikspor deplasmanında 2-1'lik skor ile aldı.

Çıktığı son 12 karşılaşmada da galip gelemeyen Kayserispor, bu süreçte çıktığı maçlar 7 beraberlik alıp, 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı.