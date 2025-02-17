Trendyol Süper Lig'in 24. haftası tamamlandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın 3 puana ulaştığı haftada, Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verildi.





SÜPER LİG'DE LİDERLİK YARIŞI KIZIŞTI





Trendyol Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi tamamlandı. Haftanın kapanış maçında lider Galatasaray , deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.





Bu sonuçla ligde 20. galibiyetini alan ve puanını 63'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe , 57 puanla ikinci sırada zirve takibini sürdürdü.





Süper Lig'in 24. hafta müsabakalarının 4'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazandı. İki mücadele beraberlikle sonuçlandı. Oynanan 9 karşılaşmada 20 gol kaydedildi.





Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın sonuçları, puan durumu ve 25. haftanın maç programı şöyle:





24. HAFTA MAÇ SONUÇLARI





Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor: 1-1

Gaziantep FK-Net Global Sivasspor: 2-1

RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK: 0-1

Beşiktaş-Trabzonspor: 2-1

Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-0

ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor: 0-1

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 3-1

Çaykur Rizespor-Galatasaray: 1-2





SÜPER LİG 24. HAFTA PUAN DURUMU





Süper Lig'in 24. hafta puan durumu şu şekilde;









SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇ PROGRAMI





21 Şubat Cuma:





20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Grey Beton Bodrum)





22 Şubat Cumartesi:





13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)





23 Şubat Pazar:





13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Gain Park)

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)





24 Şubat Pazartesi:





20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)





Okan Buruk: "Bugünkü maç bizim için özellikle öz güven anlamında çok önemliydi"





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, üst üste maçlar oynadıklarını belirterek, "Bugünkü maç bizim için özellikle öz güven anlamında çok önemliydi. Bir sonraki maç kendi sahamızda oynayacağız. Yine taraftarımızın desteğiyle birlikte en iyimizi koyup puan farkını da dokuza çıkartmak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Aslında çok zor bir maç bekliyorduk. Özellikle Rizespor'un Fenerbahçe performansı ve Fenerbahçe maçına başlangıcı orada verdiği mücadele öne geçti. Belki hakem hataları olmasa oradan da çok büyük bir sonuçla dönebilirdi. O yüzden Rizespor'un ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Hem de kendi sahasında taraftarıyla birlikte daha da etkili olabileceğini bekliyorduk. İlk yarıya çok iyi başlamadık. İlk yarının sonunda yaptığımız değişikliklerle hem bizim işi değiştirdik hem de oyuncu değişiklikleriyle bence ikinci yarı oyuna daha net bir şekilde ağırlığımızı koyduk. Benim oyun içerisindeki en büyük sıkıntılarımdan biri kolay top kayıplarıydı. İlk yarı bunu daha fazla yaptık. İkinci yarı biraz daha azalttık ve sahaya daha doğru yerleştiğimizde hem rakibe doğru baskılar yaptık hem de ikinci yarı özellikle bulduğumuz gollerle maçı kazanma şansımız oldu" şeklinde konuştu.





"Saha içerisindeki hakemin pasaportunun ne olduğu çok umurumda değil"

Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetmesini ister misiniz? sorusuna Buruk, "Ben teknik direktörüm. Ben başkan değilim, yönetici değilim. Başka bir şey değilim. Ben teknik direktörüm. Ben sahaya bakıyorum. Saha içerisinde ne olursa yani hep söyledim. VAR'da da olsa uzaydan da gelse hani başka bir gezegenden de gelse kim olursa olsun ben saha içine odaklanacağım. Bununla ilgili kararı tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler bu konuda verecektir. Ben dediğim gibi ben sahaya bakar, sahaya odaklanan biriyim. Yani saha içerisindeki hakemin pasaportunun ne olduğu benim çok umurumda değil. Ben sadece oyunuma, maçı kazanmaya odaklanacağım. Onun dışında benim için değişen bir şey olmayacak" yanıtını verdi.





"Bugünkü maç bizim için özellikle öz güven anlamında çok önemliydi"

Karadeniz ekibi karşısında ilk kez oynayan oyuncular olduğunu belirten Buruk, "Bu üst üste maçlar zor oluyor. Hem fiziksel olarak hem de mental olarak. Yani 4-1'lik bir mağlubiyet sonrası takımın bazen öz güven kaybı oluyor. O yüzden bu maç zordu. Bence çok iyi bitirdik ve bu özgüveni kazandık. Bir kere yeni gelen oyuncularımız da var. Hazırladığımız oyuncularımız var. İlk defa bu maçta oynayan oyuncularımız oldu. Frankowski de bugün bence takımımız adına sahanın en iyilerinden biriydi. O yüzden bir yandan yarışıyoruz bir yandan takımımızı en iyi şekilde maçlara hazırlamaya çalışıyoruz. Bugünkü maç bizim için özellikle öz güven anlamında çok önemliydi. Bir sonraki maç kendi sahamızda oynayacağız. Yine taraftarımızın desteğiyle birlikte en iyimizi koyup puan farkını da dokuza çıkartmak istiyoruz. Yani bunu da daha önce yaptık. İlk yarıda rakibimizi kendi sahasında 3-1 yenmiştik. Tekrar aynı şekilde kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.











