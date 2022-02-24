Süper Lig'de forma giyen futbolcudan Putin'e tepki: "O bir katil"

Artem Kravets, Süper Lig'de son olarak Konyaspor'da forma giymişti. Ukraynalı futbolcunun bir önceki takımı ise Kayserispor'du.

Son olarak Konyaspor'da forma giyen Artem Kravets, ülkesi Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesi sonrasında isyan etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kravets, "Rusya'da ikinci bir Hitler var. Adı Putin. Ailelerimizi, insanlarımızı öldürüyor. Buna bir son verin! Ukrayna'nın desteğe ihtiyacı var. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Putin bir katil! Bu savaş bitsin artık" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı futbolcu Artem Kravets, Süper Lig'de 84 maça çıkmıştı. 32 yaşındaki forvet bu maçlarda toplam 25 gol atmış 3 asist yapmıştı.