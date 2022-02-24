Spor Süper Ligde forma giyen futbolcudan Putine tepki "O bir katil"
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Süper Lig'de forma giyen futbolcudan Putin'e tepki: "O bir katil"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından spor camiasından tepki mesajları atılmaya başlandı. Konuyla ilgili olarak son olarak Süper Lig'de forma giyen Artem Kravets de konuştu. Ukraynalı futbolcu, paylaştığı mesajında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Adolf Hitler'e benzetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde forma giyen futbolcudan Putine tepki: O bir katil
Artem Kravets, Süper Lig'de son olarak Konyaspor'da forma giymişti. Ukraynalı futbolcunun bir önceki takımı ise Kayserispor'du.

Son olarak Konyaspor'da forma giyen Artem Kravets, ülkesi Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesi sonrasında isyan etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kravets, "Rusya'da ikinci bir Hitler var. Adı Putin. Ailelerimizi, insanlarımızı öldürüyor. Buna bir son verin! Ukrayna'nın desteğe ihtiyacı var. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Putin bir katil! Bu savaş bitsin artık" ifadelerini kullandı.

  • Ukraynalı futbolcu Artem Kravets, Süper Lig'de 84 maça çıkmıştı. 32 yaşındaki forvet bu maçlarda toplam 25 gol atmış 3 asist yapmıştı.
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